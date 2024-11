Lapresse.it - Carceri, Nordio: “Delmastro? Parole forti contro mafiosi sono giustificate”

Il dossiercontinua a far discutere. “usateun nemico mortale. Quando si ha a che fare con ie gli appartenenti alla criminalità secondo me espressioni dure pose, secondo me,”, ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, dopo la frase usata dal sottosegretario Andrea, che aveva parlato di “gioia nel non far respirare detenuti sulle auto della polizia”. “Trovo abbastanza singolare – ha sottolineato il Guardasigilli nel corso del question time alla Camera – che si debbano spiegare le motivazioni per le quali lo Stato non lascia respiro alla criminalità organizzata anche dotando la Penitenziaria dei mezzi che consentono la sicurezza nel trasporto. Ma da storico vorrei ricordare che quando si parla di un nemico mortale, nelle democrazie più avanzatestate sempre adottate delle formule crude, crudeli”.