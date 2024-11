Spese di lusso per 200mila euro in via Monte Napoleone ma le carte di credito sono rubate | arrestati 5 americani

Leggi su Open.online

Passaporti falsi e duecentomilain beni dicomprati condiin via, proprio nel centro del Quadrilatero milanese della moda. Cinque giovaniincensuratistativenerdì 22 novembre per ricettazione e risultano al momento indagati a piede libero per possesso di documenti falsi. In manette quattro newyorkesi (34, 30, 29 e 26 anni) e una californiana di 22 anni. La scoperta, la fuga e l’arrestoParte tutto da una gioielleria, che riceve l’avviso dal circuito American Express: «Attenzione, acquisti fatti condipotenzialmente». I proprietari del negozio allertano la Polizia, anche se nonin grado di fornire elementi identificativi decisivi. Poi il colpo di fortuna: uno dei quattro uomini, il 30enne, rientra nel negozio per un nuovo acquisto.