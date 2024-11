Spazionapoli.it - Rinnovo Meret, parla l’agente: “Questa è la nostra priorità”

Alexed il Napoli, la storia è destinata a proseguire oppure no? A svelarlo è stato il suo agente nel corso di una recente intervistaFederico Pastorello hato ai microfoni di Calciomercato.it, in merito al futuro di Alex, in scadenza con il Napoli nel 2025. Il portiere, titolarissimo anche con Antonio Conte, sta vivendo una buona stagione, fatta di interventi importanti e qualche sbavatura. Nulla, però, che non abbia fatto confermare al tecnico leccese l’assoluta fiducia nei confronti del proprio giocatore, ritenuto il numero uno tra i pali nella gerarchia con Caprile., campione d’Italia con gli azzurri solamente 2 stagioni fa, sta godendo di una difesa consolidata, che gli ha permesso di ottenere in stagione ben 6 clean sheet, escludendo ovviamente quelli registrati da Caprile durante la sua assenza per infortunio.