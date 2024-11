Gaeta.it - Processo a Venezia: il difensore di Filippo Turetta chiede una valutazione di legalità

Facebook WhatsAppTwitter Ilper l’omicidio di Giulia Cecchettin si svolge presso la Corte d’Assise di, dove, 23 anni, è accusato di un delitto che ha scioccato l’intera comunità. L’avvocato, Giovanni Caruso, ha espresso le sue perplessità su come viene percepito il suo assistito, ritenendo ingiusto il ritratto di un individuo privo di scrupoli. Durante la sua arringa, Caruso ha sottolineato la complessità della difesa in un caso così drammatico e ha invitato a riflessioni più profonde sulla vicenda.La gravità dell’omicidio e la difesa diGiovanni Caruso ha descritto la difficoltà nel difendere una persona imputata di un reato così grave come l’omicidio. Nel suo intervento, ha delineato il trauma subito dai familiari di Giulia Cecchettin, una giovane vita spezzata precocemente.