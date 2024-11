Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Matthew Richardson diventa britannico: l'Australia lo banna a vita

Roma, 26 novembre 2024 - Proprio mentre l'Italia dello sci si 'mangia le mani' per aver perso Lara Colturi, che comincia a fare le fortune dell'Albania dopo la naturalizzazione per seguire mamma Daniela Ceccarelli in quella che è stata definita un'avventura familiare da proseguire in quanto tale, nelsi consuma la rottura insanabile trae l'. Cosa è successo trae l'E dire che le parti in estate hanno vissuto momenti bellissimi alle Olimpiadi di Parigi 2024, con ben 3 medaglie in carniere: per la precisione 2 argenti nel keririn e nello sprint individuale, oltre a 1 bronzo nello sprint di squadra. Praticamente il canto del cigno della prima parte di carriera del classe '99, che in realtà già in quei giorni portava avanti le pratiche per rappresentare la Gran Bretagna.