Ilrestodelcarlino.it - Tolentino in orbita con Capezzani. A Montegranaro la quinta vittoria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

1 : Taborda, Pagliarini (26’st Iuvale), Stortini, Gonzalez, Zaffagnini (37’ Alidori), Capodaglio, Mangiacapre (12’st Di Matteo), Mancini, Jallow, Palmieri (8’st Perpepaj), Tonuzi (26’st Torricini). All. Mengo.: Bucosse, Barilaro, Tizi (26’st Cicconetti), Strano, Badiali, Tomassetti, Santino, Manna (26’st Dominico), Moscati (30’st Di Biagio),(16’st Tortelli), Lovotti. All. Passarini. Arbitro: Negusanti di Pesaro. Rete: 45’(rig). Continua il momento magico del, che conquista laconsecutiva e prosegue la sua rimonta inarrestabile in classifica. Massimo risultato con il minimo sforzo per i cremisi, che portano a casa i tre punti grazie alla rete dia fine primo tempo. Sconfitta che interrompe il momento positivo del