Napoli-Roma le considerazioni di Calamai e le pagelle di Lukaku

La vittoria di misura delcontro la: di seguito alcune righe dell’editoriale di Luca(ex vicedirettore della Gazzetta dello Sport) tratte dal sito www.tuttomercatoweb.com. “Conte non ha mai avuto dubbi. Ha sempre pensato chefosse l’uomo giusto per non far rimpiangere Osimhen. Il tecnico partenopeo ha accettato anche di iniziare il campionato senza il centravanti dei suoi sogni pur di non far saltare la pista belga.non ha tradito il suo “maestro”.tra le favorite per il tricolore?“Il gol messo a segno contro unache Ranieri fatica a ricostruire a certi livelli, consente aldi restare solitario al comando della classifica. La squadra partenopea resta una grande favorita per lo scudetto forte anche del vantaggio di non avere distrazioni legate alle Coppe.