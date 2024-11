Ilgiorno.it - Milano ricorda il sacrificio di Lea: "Più tutele per chi lascia i clan"

Leggi su Ilgiorno.it

Il 24 novembre del 2009, in un appartamento di piazza Prealpi, veniva assassinata Lea Garofalo, testimone di giustizia, madre di Denise ed ex compagna di Carlo Cosco, uomo della ‘ndrangheta e suo assassino. Anche quest’anno, nel quindicesimo anniversario della sua morte, la città dihato questa donna, vittima di mafia e della violenza maschile. Ieri all’interno del Cimitero Monumentale, dove Lea Garofalo riposa, si è svolto un momento di memoria e raccoglimento promosso dal Monumentale e da Libera, con l’introduzione e i saluti istituzionali dell’assessora ai Servizi civici e generali Gaia Romani. Una commemorazione che ha visto anche la lettura di brani e lettere. Alle 18, al termine della commemorazione, è partita la fiaccolata con arrivo nel Giardino comunitario di viale Montello 3 dove sono intervenuti, tra gli altri, Pietro Basile, referente milanese di Libera, la pm dell’Antimafia milanese Alessandra Cerreti e Vincenzo Strambio presidente dei Giardini in Transito APS.