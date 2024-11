Gaeta.it - Il teatro alla Scala di Milano: sold out per l’inizio della nuova stagione lirica e di balletto

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La2023/2024 deldisi apre con grande entusiasmo e interesse da parte del pubblico. Da domenica 7 dicembre, il celebrelirico accoglierà la messa in scena de “La forza del destino”, un’opera iconica di Giuseppe Verdi. Il concerto di apertura è già completamenteout, e non è l’unico evento ad aver riscosso un così alto gradimento. Anche tutte le 12 recite de “Lo Schiaccianoci”, che debutterà il 20 dicembre, hanno visto il biglietto esaurito. Questo segna un inizio dipromettente, testimoniando l’affetto del pubblico per la programmazione culturale milanese.La forza del destino: un’opera iconica in scalettaL’opera “La forza del destino” è conosciuta per la sua drammaticità e complessità. Scritto da Giuseppe Verdi, l’opera affonda le radici nei temivendetta esofferenza, elementi che hanno affascinato generazioni di spettatori.