Grillo non si arrende e chiede la ripetizione del voto della Costituente M5S

Beppenon ci sta eformalmente di ripetere la votazionedel Movimento 5 Stelle. Votazione con cui gli iscritti hanno deciso anche di cancellare il ruolo del garante, che viene ricoperto proprio dallo stessodi ripetere la votazioneM5SLa notizia è stata anticipata dal Corriere.it:ha comunicato formalmente ai 5 Stelle la sua volontà di far ripetere le votazioni, così come previsto dai poteri del garante. Una decisione che era stata anticipata da Danilo Toninelli, ex ministro ritenuto vicino allo stesso fondatore del Movimento.Toninelli aveva parlato a Radio Cusano Campus: “Qui si è perso un round, non certo la guerra.di certorà la rivotazione, quindi tutto quello che si è votato si dovrà rivotare”.