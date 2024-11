Giovani pontini aggrediti e rapinati | è caccia al bandito

Leggi su Dayitalianews.com

Rapina a Latina: duenella notteNella notte di sabato scorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina sono intervenuti in centro per una rapina ai danni di due. La richiesta di intervento è stata inoltrata al 112 N.U.E., e ha portato le forze dell’ordine a intervenire rapidamente sul luogo dell’accaduto.La dinamica della rapinaLe vittime, un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 23 anni, entrambi residenti a Latina, hanno raccontato ai Carabinieri che, poco prima, erano stati avvicinati da un uomo. Il malvivente ha spintonato il ragazzo, facendolo cadere a terra, e si è impossessato dello zaino della giovane, che si trovava nel cestino della bicicletta. Dopo il furto, l’aggressore si è dileguato nelle vie limitrofe.Nessuna lesione per le vittime e indagini in corsoFortunatamente, il giovane non ha riportato lesioni a seguito della caduta.