Giocare a ping pong fa bene alla salute mentale e riduce lo stress

Il tennis da tavolo, oper i puristi, è spesso relegato allo status di passatempo vacanziero, con partite sfrenate tra amici. Tuttavia, si tratta di uno sport che merita molto più riconoscimento. Dietro le risate e i rimbalzi frenetici della pallina si nasconde un'attività salutare per il nostrossere psicofisico. Sulla scia dei Giochi Olimpici e delle follie dei fratelli Lebrun (Félix e Alexis), ilmerita di essere preso seriamente in considerazione come un valido alleato nella lotta contro la sedentarietà.Quali sono ifici delper la?Migliora le funzioni cognitiveIlè molto più di un semplice gioco attorno a un tavolo e impegna il nostro cervello in una complessa danza di strategia, velocità e coordinazione. Ogni colpo richiede un'anticipazione dei movimenti dell'avversario, un rapido calcolo della traiettoria e un'esecuzione precisa.