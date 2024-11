Zonawrestling.net - TNA: Gli Hardy Boyz sono senza contratto

Leggi su Zonawrestling.net

Glis sembrano aver trovato nuove energie in TNA. Dallo scorso giugno, quando Jeffha fatto il suo ritorno durante Against All Odds per salvare Matt dall’attacco di Moose, i duediventati volti di punta della TNA, arrivando fino a vincere il titolo di coppia in un ladder match a Bound for Glory lo scorso 26 ottobre. Eppure, la loro situazione contrattuale è molto complessa.Niente contratti, solo una stretta di manoCome ha riportato infatti Sean Ross Sapp di Fightful Select durante una Q&A, i due attualmente non sarebbero sottocon la TNA: una situazione che va ormai avanti da mesi (le prime news erano proprio di giugno, dopo il debutto di Jeff), ma che non preoccuperebbe i dirigenti della compagnia, checerti che i due meritino fiducia e che non farebbero mai un torto alla TNA portando i titoli di coppia da un’altra parte.