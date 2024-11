Lanazione.it - Sciopero ferrovie, raffica di cancellazioni in Toscana. I treni garantiti. Come chiedere il rimborso

Firenze, 24 novembre 2024 – Giornata difficile per chi viaggia in treno per lodi 24 ore (cominciato alle 21 di sabato 23 novembre), proclamato dai sindacati autonomi. Ripercussioni soprattutto sulle linee locali. Stamani, domenica 24 novembre, ci sono state diversesu molte lineeLucca-Pisa, Pisa-Aulla, Grosseto-Firenze; Firenze-Viareggio, La Spezia-Pisa, Firenze-Lucca, Pontassieve-Arezzo, Firenze-Livorno, Arezzo-Firenze, Firenze-Follonica, Firenze-Borgo Sn Lorenzo, Firenze-Roma (regionale veloce). Lopotrà toccare anche iad alta velocità e di lunga percorrenza, ma esiste un elenco deiin caso di. L'agitazione di questo weekend "si colloca dentro la vertenza per il rinnovo contrattuale nazionale delle attività ferroviarie, portato avanti da un fronte ampio di sigle di base", ha spiegato l'Usb.