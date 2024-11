Biccy.it - L’Isola dei Famosi, nel mare di dubbi una certezza: i provini sono iniziati, ecco il primo nome

deia quanto pare tornerà nonostante l’ultima edizione non sia andata granché e i reality show, rinnovati con le nuove linee guida di Pier Silvio Berlusconi, stanno tutti affannando. Dal Grande Fratello a La Talpa stessa, che chiuderà in anticipo di tre puntate.Gabriele Parpiglia in un articolo datato 21 novembre ha spoilerato che l’idea sarebbe quella di mettere proprio Diletta Leotta alla conduzione della nuova edizione dedei. “Forse, nel naufragio della Talpa, si salva proprio la Leotta” – ha scritto Gabriele Parpiglia – “che è stata apprezzata sia dagli inserzionisti che dalla dirigenza Mediaset” declassando di nuovo Vladimir Luxuria al ruolo di opinionista al fianco di Dario Maltese. Ovviamente spero che la chiusura de La Talpa abbia fatto naufragare anche ildi Diletta Leotta, ma in casa Mediaset tutto è possibile.