Berrettini irreale regala un punto all' Italia contro l' Olanda | ecco il colpo con cui distrugge l' avversario | Guarda

Berrettini "irreale", regala un punto all'Italia contro l'Olanda: ecco il colpo con cui distrugge l'avversario

Nella finale di Coppa Davisl'che si sta disputando a Malaga, Matteovince il primo singolare eildell'1-0 per l'. Il tennista romano si è imposto sull'orange Botic Van de Zandschulp (numero 80 del ranking) in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 18'. Nel secondo singolare in campo Jannik Sinner, numero uno al mondo,Tallon Griekspoor, numero 40 del ranking, sempre battuto dall'altoatesino nei cinque precedenti incontri. In caso di successo dell'azzurro l'conquisterebbe la sua terza Insalatiera d'Argento, la seconda consecutiva dopo i trionfi del 1976 a Santiago del Cile e dell'anno scorso sempre a Malaga. Prestazionedi #Adesso forza Jannik #Sinner! #DavisCup @DavisCup @Mattpic.twitter.