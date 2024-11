Gaeta.it - Arrestato 61enne per atti persecutori a Santa Maria Capua Vetere: episodi di violenza e inseguimenti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un caso diha scossolo scorso 23 novembre, con l’arresto di un uomo di 61 anni, già sottoposto a un divieto di avvicinamento alla sua ex moglie. Nonostante la notifica del provvedimento, il soggetto è stato rintracciato dai carabinieri mentre perseguitava la donna in auto, creando un clima di paura e tensione. L’o si è verificato in un contesto urbano, dove la sicurezza delle persone coinvolte è risultata seriamente minacciata.La denuncia della vittima e l’intervento dei carabinieriIl malcapitato incidente è emerso quando la vittima, una donna, si è recata presso gli uffici dei carabinieri della Stazione diper raccontare il suo drammatico incontro con l’ex marito. In un breve lasso di tempo, la donna aveva ricevuto una telefonata dal figlio, un ragazzo di 21 anni, che le aveva comunicato di aver avvistato il padre nei pressi della loro abitazione.