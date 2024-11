Ilfattoquotidiano.it - Perché ridiamo: un’indagine scientifica alle radici della comicità

A quanto pare, ridere/sorridere è la cosa che facciamo più spesso nel corsonostra esistenza (anche di questi tempi?!), eppure il riso e il comico restano per noi un mistero. Su di essi si sono affaticati per oltre due millenni filosofi, letterati e artisti senza venirne a capo.Non va molto meglio per gli scienziati, se in un libro recente due di essi scrivono che “il riso rappresenta un enigma persistente e ancora irrisolto per le neuroscienze”, nelle quali peraltro ha assunto dignità di studio solo recentemente (Fausto Caruana, Elisabetta Palagi,origini del cervello sociale, Il Mulino, 2024).E tuttavia, i due ricercatori (neuroscienziato l’uno, etologa l’altra), se non proprio a risolvere una volta per tutte il mistero, ambirebbero almeno a fornire delle chiavimente fondate per dissipare equivoci e false certezze accumulatisi nei secoli sull’argomento.