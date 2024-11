Meteo weekend venti in attenuazione

Leggi su Ilfaroonline.it

PrevisioniItaliaSITUAZIONE. Dopo il passaggio della perturbazione che fino a venerdì avrà interessato le regioni centro-meridionali il tempo tornerà a migliorare anche al Centro-Sud, grazie al rinforzo dell’anticiclone alle latitudini afro-mediterranee. Le condizioni sull’Italia tenderanno così a stabilizzarsi rapidamente e ilrisulterà in gran parte soleggiato con iche si attenueranno notevolmente. Saranno però da prevare gli ultimi fenomeni fino a sabato mattina sul settore adriatico meridionale, legati alla parte finale della perturbazione, e la tendenza a qualche pioggia domenica su Liguria e Toscana per l’ingresso di correnti umide e più miti meridionali ad ovest dello Stivale, in scorrimento lungo il bordo occidentale dell’anticiclone. Ecco nel dettagli le condizioni previste per ilSABATO.