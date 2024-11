Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, grave studentessa travolta da auto

(Reggio Emilia), 23 novembre 2024 - Unadi 14 anni, abitante a Reggiolo, è rimastamente ferita in un incidente stradale accaduto verso le 14,40 di oggi in via Sacco e Vanzetti a, davanti alle scuole superiori. La giovane è stata investita da un’in transito, mentre a piedi attraversava la strada per raggiungere la vicina via Allende per salire sull’bus per tornare a casa dopo la mattinata in classe. Dopo l’urto, la giovane è stata sbalzata sull’asfalto. Immediato l’allarme al 118 dato dalle persone testimoni dell’incidente. Sono arrivati in fretta dalla vicina sede gli operatori dell’ambulanza di Croce rossa, l’infermieristica e l’medica. Era stato mobilitato anche l’elisoccorso di Parma, poi rientrato senza raggiungere il luogo dell’incidente.