Dalla Roma alla Juventus costretti a cederlo | Incasso di 40 milioni

Nel calciomercato di gennaio Giuntoli dovrà consegnare a Motta uno se non due difensori visti gli infortuni di Bremer e Cabalserve un centrale. Anzi due, visto che dopo Bremer ha salutato questa stagione anche Cabal. In ogni caso Giuntoli è già al lavoro, poiché il calciomercato di gennaio è alle porte. Skriniar rimane un nome ‘caldo’, anche se negli ultimi giorni ha preso consistenza la candidatura di Antonio Silva, della scuderia Jorge Mendes. Per il portoghese va superato il muro Benfica.di 40– calciomercato.itUn paio di cessioni potrebbero ‘finanziare’ la campagna di rafforzamento, o meglio dire di tappabuchi del Football director juventino. In tal senso occhio a Fagioli, tutt’altro che incedibile. Il centrocampista piace al Paris Saint-Germain.