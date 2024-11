Anteprima24.it - Rocca dei Rettori, riunione per il dimensionamento scolastico 2025-26

Tempo di lettura: 3 minutiConvocato alladeinella Sala Consiliare dal Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi si è riunito il Tavolo Istituzionale e Tecnico per la programmazione dell’offerta formativa e/2026.All’incontro erano presenti i dirigenti della Regione Campania Dott. Alessandro Coppola e Ing. Manuela Capezio in rappresentanza dell’Assessore Lucia Fortini; il dirigente dell’UfficioProvinciale Sebastiano Pesce, i dirigenti delle Istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria, i sindaci, il dirigente dell’Edilizia Pubblica e scolastica della Provincia Ing. Salvatore Minicozzi e il responsabile Gestione Rete scolastica dell’ente Ing. Matteo Iannotti.Il Presidente Lombardi, nell’aprire la, ha ricordato di aver voluto un incontro anche con i Sindaci e con gli operatori della Scuola e del Sindacato al fine di avviare il confronto per giungere ad una condivisione delle scelte e delle relative valutazioni in merito all’organizzazione della rete scolastica ed al piano dell’offerta formativa/2026 prima di assumere le decisioni di competenza del Tavolo tecnico.