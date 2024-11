Ilrestodelcarlino.it - Operazione rimandata per sciopero: “Ho due tumori, avevo già il camice per la sala”

Reggio Emilia, 22 novembre 2024 – Una brutta malattia in progressione e la necessità di intervenire chirurgicamente. Ma tutto si ferma a causa di unonazionale del personale sanitario. E l’unica cosa che si sa è che l’“verrà riprogrammata”. Così, mercoledì, mentre nelle piazze medici e infermieri protestavano contro una manovra “senza risorse sufficienti per salvare il Servizio sanitario nazionale e i suoi professionisti”, Olinto Caliceti, settantottenne di Casalgrande, ne subiva il disagio. “Martedì mattina sono stato ricoverato in ospedale per svolgere gli esami preoperatori”, racconta. L’intervento era stato calendarizzato per il mercoledì 20 all’interno del dipartimento Internistico Week Hospice Mici, in viale Risorgimento a Reggio. “Alle 8,30 indossavo già ilper andare inoperatoria – spiega Caliceti –.