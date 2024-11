Ilrestodelcarlino.it - Neve e gelo, si imbianca il Passo delle Radici

Freddo,e piogge ieri sul nostro Appennino che ha vissuto una giornata iniziata col termometro sceso a meno 6,2 sulla vetta del Cimone e a meno 3 a Pavullo nel Frignano e in varie località montane. Con l’abbassamentotemperature, sono subito entrati in funzione la notte scorsa e ieri mattina gli impianti d’innevamento programmato nel comprensorio del Cimone sulle piste didel Lupo a Sestola e Polle a Riolunato. Una base innevata di alcuni centimetri, gelata, utile per mantenere poi meglio lanaturale. E a questo primo manto nel pomeriggio si sono aggiunte precipitazioni nevose, grazie al termometro rimasto sottozero su tutto il crinale con venti di burrasca, con raffiche dagli 80 ai 100 km orari. La superficie del Lago Santo è iniziata a congelare. Sulle strade di valico, come ile san Pellegrino, laha quasi raggiunto i 10 cm e sono usciti i mezzi spartiprovinciali e dalla serata anche i mezzi spargisale sulle strade maggiormente a rischio di ghiaccio.