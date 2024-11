Formiche.net - L’uomo più ricco della Cina ne ha per tutti. Un nuovo caso Jack Ma?

Le critiche dall’interno al sistema e al governo cinese sono cosa rara, ragion per cui quando si sentono fanno un rumore sordo. Ancor di più se arrivano dalpiù.Martedì scorso, durante una visita in nella provincia orientale di Jiangxi, Zhong Shanshan, fondatore dell’azienda di acqua in bottiglia Nongfu Spring, si è scagliato contro le piattaforme online. L’accusa è di “aver fatto crollare il nostro sistema di prezzi”. Su tutte il PDD Holdings Inc, che ha giocato sporco proponendo merci a bassissimo costo. “Un sistema come quello di Pindouduo – che fa partePDD Holdings Inc, madre anche di Temu, ndr – danneggia gravemente i marchi e le industrie cinesi”.Mercoledì invece è toccato a Zhang Yiming, proprietario di ByteDance, la società che controlla TikTok, da cui Shanshan ha preteso delle scuse per aver lasciato circolare dei troll che lo mettevano in cattiva luce, criticandolo in seguito alla morte di Zong Quinghou, a capo dell’azienda rivale Hangzhou Wahaha.