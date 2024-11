Lazio, approvato il nuovo Piano per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 22 novembre 2024 – La Giunta regionale del, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, alla Caccia e al Bilancio, Giancarlo Righini, hacon delibera di Giunta “Ilregionale interventi urgenti per la, ilafricana nel territorio regionale (PRIU)” già inviato, nel mese ad agosto, all’Ispra e al Cerep per il parere obbligatorio, adeguandolo alle osservazioni pervenute.Ilaggiornato prevede una maggiore attenzione verso gli agricoltori per la difesa dei loro terreni e delle loro colture, poiché potranno provvedere personalmente al prelievo del cinghiale, laddove abilitati, o anche delegare soggetti terzi. Inoltre, gli imprenditori agricoli, proprietari o conduttori dei fondi potranno coadiuvare gli interventi dianche nelle aree protette.