El Alamein due voli di Stato per un anniversario | Lollobrigida e Santanchè in Egitto per ricordare i caduti italiani

La ministra del Turismo Danielae il ministro dell’Agricoltura Francescosi sono recati tra il 25 e il 26 ottobre a El) perdella storica battaglia che si è svolta durante la seconda guerra mondiale. Non sembrerebbe esserci nulla di strano dato che da sempre l’, quest’anno era l’82esimo, è rievocato con trasporto dalla destra italiana. Se non fosse che i due ministri sono arrivati nel Paese africano con due distintidiquindi pagati dai contribuenti. A rivelarlo è Il Fatto che aggiunge che nel Paese in rappresentanza del governo era già arrivata il 20 ottobre la sottosegretaria Isabella Rauti.sui propri social hanno poi condiviso foto di loro davanti alla lapide che rievoca il sacrificio delle truppe italiane: «Mancò la fortuna, non il valore».