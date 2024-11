Quifinanza.it - Da Venchi il cioccolato green, 78 tonnellate in meno di CO2 e riduzione del 10% di energia

, uno dei principali attori italiani nel settore del, ha raggiunto importanti risultati in termini di sostenibilità ambientale. Grazie a un percorso di efficientamento energetico avviato nel 2023 in collaborazione con Evogy, una Società Benefit certificata B Corp, l’azienda ha ottenuto una significativadelle emissioni di CO2, pari a 78.Inoltre,ha registrato una diminuzione dei consumi energetici del 10%, un passo fondamentale per allinearsi agli obiettivi di sostenibilità e ridurre l’impatto ambientale delle sue operazioni. Questo percorso riflette l’impegno dinel migliorare la propria efficienza energetica, contribuendo così alla decarbonizzazione del settore alimentare e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità globale.Innovazione e sostenibilità nel settore delL’azienda italiana, rinomata per la qualità e l’eccellenza del suoda oltre 145 anni, è oggi presente in oltre 70 Paesi del mondo.