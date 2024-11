Lapresse.it - Billie Jean King Cup, Morace (M5S): “No diritti tv per le donne? Scelta Rai anacronistica”

Il fatto che la Rai non abbia trasmesso l’ultima edizione della Bjk Cup di tennis, che ha visto le azzurre laurearsi campionesse, è un fatto “anacronistico, i tempi sono cambiati”. Così a LaPresse Carolina, ex stella della nazionale femminile di calcio oggi europarlamentare del Movimento 5 Stelle, replicando a Rai Sport, secondo cui l’azienda del servizio pubblico aveva “chiesto ia Supertennis ma non ce li hanno dati”.“Dire che è falso quello che è stato detto lo trovo assurdo” ha spiegato“il problema è che non sono stati acquisiti idell’equivalente femminile della Coppa Davis. E’ ovvio che se avessi offerto il prezzo giusto forse l’avresti vinta. La Rai non si rende conto che l’interesse per il tennis sta diventando più ampio di quello per il calcio”.