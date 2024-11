Anteprima24.it - Basket, La Virtus Academy cerca il primo acuto nel derby di Salerno

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLaBenevento completa la sua settimana di fuoco, giocando domani, sabato 23 ilin casa del(palla a due ore 19,30). E’ il terzo impegno in una settimana per le ragazze sannite, che mercoledì hanno giocato e perso il recupero sul campo del Broni (Pavia) per 73-47. Un match dall’andamento incredibile quello in terra lombarda, con lache era partita forte e bene, chiudendo ilparziale avanti per 18-17. Ma nel secondo quarto la squadra allenata da Giulio Musco si è totalmente smarrita, subendo un break impietoso di 26-0, che ha portato il punteggio a metà gara sul 43-18. Ancora difficoltà per Landi e compagne nel terzo tempo, prima di una reazione di orgoglio nell’ultimo quarto, quando laha recuperato 11 lunghezze alle padrone di casa, ma era troppo tardi per riaprire il match.