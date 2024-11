Oasport.it - Perché Italia-Argentina di Coppa Davis potrebbe iniziare in leggero ritardo: l’ipotesi

Leggi su Oasport.it

Ciessere un piccolorispetto a quanto previsto nella sfida tra, valida per i quarti di finale della Final Eight dia Malaga (Spagna). La sfida tra Stati Uniti e Australia, che precede in ordine di tempo il confronto tra azzurri e argentini, è ancora in corso di svolgimento. Pertanto, sipensare che la sfida dei ragazzi capitanati da Filippo Volandri possadopo le ore 17.00.Il primo singolare del match tra australiani e statunitensi, infatti, è andato per le lunghe, visto l’epilogo al tie-break del terzo set, che ha sorriso al meno quotato Thanasi Kokkinakis, a segno con il punteggio di 6-1 4-6 7-6 (14) contro Ben Shelton, decisamente confusionario nelle fasi decisive della partita. La vittoria del n.4 del mondo, Taylor Fritz, ha riportato in linea di galleggiamento gli States e quindi per stabilire chi andrà in semifinale bisognerà attendere il doppio.