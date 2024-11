Ilgiorno.it - “In-segnami il silenzio” di scena il 23 e 24 novembre al Teatro Bruno Munari di Milano

Leggi su Ilgiorno.it

, 21 ovembre 2024 – Doppio appuntamento sabato 23 e domenica 24alle 16.30 aldicon lo spettacolo di-danza, "In-il" diretto da Elena Dragonetti. Lo spettacolo di 60 minuti esplora il potere delcome linguaggio e forma d'espressione, in una produzione delNazionale di Genova con le coreografie della stessa Dragonetti e di Serena Loprevite. E' un invito al pubblico di tutte le età (bambini a partire da 8 anni) a scoprire la ricchezza della lingua dei segni, parlata da 72 milioni di persone in tutto il mondo. I due protagonisti, interpretati da Silvia Bennett e Amedeo Podda, portano lo spettatore in un viaggio nelcome spazio di intimità e immaginazione. Questi personaggi, evocativi di figure del cinema muto, animano il palco con gesti e movimenti che sostituiscono le parole, creando un'atmosfera in cui il pubblico può immaginare la propria colonna sonora.