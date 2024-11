Isaechia.it - Grande Fratello, si alza la temperatura tra Javier ed Helena: l’avvicinamento nella notte (Video)

Nell’ultima settimana all’interno della Casa delsembra essere nata una nuova particolare affinità: dopo Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che formano ormai una coppia a tuti gli effetti, e Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, infatti, ancheMartinez ePrestes sembrano essere sempre più vicini., reduce dalla delusione per via della frequentazione con Shaila, si era avvicinato nell’ultimo periodo a Mariavittoria, che però sembra ormai essere totalmente assorbita dalla conoscenza con l’idraulico fiorentino. Per questo motivo, una volta tornato Tommaso dalla Spagna, Martinez si è avvicinato sempre di più ad, anche lei scottata dal rapporto con Lorenzo.In questi giorni i due si sono mostrati sempre più vicini e tra abbracci e sguardi languidi,i due gieffini si sono lasciati andare ad un contatto decisamente ravvicinato.