Fine settimana al Cinema Boldini. Ecco la rassegna ’Mastroianni 100’

Prende avvio unall’insegna dei restauri della Cineteca di Bologna dedicati a Marcello Mastroianni. La programmazione delin Sala Estense, promossa da Arci Ferrara con il patrocinio del Comune e di Unife, chiude il mese di novembre con cinque proiezioni in Piazza del Municipio. Tre di quste fanno parte della, con restauri della Cineteca di Bologna. Si inizia oggi con ’8½’ di Federico Fellini e si prosegue domani con ’Matrimonio all’italiana’ di Vittorio De Sica, concludendo domenica con ’Una giornata particolare’ di Ettore Scola. La retrospettiva permette di rivivere tre classici che mettono in risalto l’eclettico talento di Mastroianni. Domenica ci sarà inoltre il ritorno delle matinée del, con colazione offerta in Sala Estense, grazie alla collaborazione con Krifi e Foggy Mug.