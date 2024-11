Gaeta.it - Tentativo di furto violento a Martinsicuro: anziana donna sorprende i ladri

Facebook WhatsAppTwitter Nella serata di ieri,è stata scossa da undiche ha coinvolto unae il figlio carabiniere. Le forze dell’ordine hanno confermato che tre malviventi, coperti e armati di attrezzi da scasso, hanno fatto irruzione nell’abitazione della signora, madre di un brigadiere dell’Arma in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica. L’episodio ha messo in luce le problematiche sicurezza del territorio, portando a un immediato intervento delle autorità competenti.La dinamica delI tre, agendo in Contrada Civita, hanno forzato una finestra del piano terra per entrare nell’abitazione. Muniti di guanti e strumenti adeguati, hanno immediatamente preso di mira una cassaforte presente all’interno della casa.