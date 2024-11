Secoloditalia.it - Simboli anarchici e stella a 5 punte: scritte d’odio contro Valditara sulla facciata del ministero

Leggi su Secoloditalia.it

infami cone laa cinque: sono apparse dalla nottedeldell’Istruzione e del Merito. “104 morte di Stato, non è l’immigrazione ma la vostra educazione”. “fai schifo, non può patriarcare per sempre, dimettiti”. Ancora ignoti gli autori delle, accompagnate daviolenti che richiamano anni bui e un clima di odio. Unaa 5e il simbolo anarchico della freccia nel cerchio. Le frasi sono un chiaro riferimento alle parole di lunedì del ministrorelative al patriarcato e all’incremento dei fenomeni di violenza sessuale legato in qualche modo all’immigrazione illegale.Valanga di odioa 5alE’ stata una continua provocazione, una continua valanga di odioil ministro, che prende le mosse dai cortei violenti pseudo studenteschi: durante il quali il fantoccio diè stato bruciato in strada.