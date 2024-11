Gaeta.it - Sicurezza stradale a Roma: il sindaco Gualtieri presenta i risultati dell’autovelox in galleria

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La conferenza internazionale “: obiettivo zero vittime” si è svolta in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, un evento di grande rilevanza per la capitale italiana. Ildi, Roberto, ha condiviso i dati relativi allanella città, evidenziando gli sforzi compiuti e iottenuti grazie all’installazione degli autovelox, in particolare nellaGiovanni XXIII. Con la crescente preoccupazione per i sinistri stradali, ilha sottolineato l’importanza di affrontare questa emergenza con decisione.Il contesto dellaLarapun obiettivo fondamentale per qualsiasi metropoli, enon fa eccezione. Con un’incidenza di incidenti stradali che ha registrato 136 decessi nell’anno precedente, il panorama attuale richiede un approccio multi-dimensionale per affrontare il problema.