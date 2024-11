Sanità | antibioticoresistenza tassi alti ma segni di miglioramento

Leggi su Ildenaro.it

In Italia il fenomeno della resistenza agli antibiotici rimane preoccupante, ma per alcuni patogeni si iniziano a cogliere alcuni segnali positivi frutto della crescente attenzione a questo tema, e anche per quanto riguarda le malattie correlate all’assistenza nelle Rsa i numeri sono in rilasciato rispetto alle rilevazioni precedenti. Sono questi i principali andamenti riscontrati dalle diverse sorveglianze coordinate oa cui ha partecipazione l’Istituto Superiore di, resi noti oggi nel corso del convegno ‘La resistenza agli antimicrobici: nuovi dati ed evidenze dalla sorveglianza alla ricerca’. «Nel nostro Paese i livelli dirimangono, responsabilità di oltre 10mila morti ogni anno – ha detto il presidente dell’Iss Rocco Bellantone – Questi dati ci dicono che c’è bisogno di fare di più e meglio per prevenire la loro diffusione e fare in modo che le cure nei nostri ospedali siano sempre più sicure.