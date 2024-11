Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 0-0, Europei curling femminile in DIRETTA: comincia il match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:14 Errore per Constantini che prende male la stone avversaria. C’è il rischio concreto di subire tre punti in questo end inaugurale13:12 Laci prova e ne mette tre in proiezione in zona punti. Serve una doppia bocciata di Stefania.13:11 Va leggermente lungo il tentativo di Zardini-Lacedelli. Lapuò andare a mettere il potenziale secondo punto13:10 Sbavatura dellache spazza via una pietra azzurra ma non mantiene la propria zone nell’area interessata13:08 Lava sotto la T line e mette a referto il potenziale secondo punto13:07che tenta di controllare il centro mettendo una stone sul versante opposto alla zona blu piazzata in precedenza.13:06 le azzurre piazzano una stone che si colloca nella zona alta del cerchio blu, lainvece preferisce penetrare.