L’Aquila, un modello di gestione delle vertenze aziendali che conquista il ministero

L'Abruzzo si distingue per le sue innovative strategie nella, ricevendo l'attenzione e l'apprezzamento delImprese e del Made in Italy. Recentemente, si è tenuta una riunione a Roma, convocata dal Ministro Urso, all'interno della quale sono stati discussi approcci efficaci per affrontare le crisi, con la presenza dell'assessore al Lavoro e alle Attività produttive, Tiziana Maganacca.L'idea di unproattivoLa riunione ha messo in luce l'intenzione di sviluppare ungestionale efficace, che non si limiti a una reazione alle crisi, ma si ponga come obiettivo principale la prevenzione. Il Ministro Urso ha evidenziato la necessità di intraprendere azioni concrete sin dalle fasi iniziali, così da evitare che le situazioni problematiche si intensifichino, richiedendo poi l'intervento diretto a livello nazionale.