Ilfoglio.it - La vittoria di Meloni (Simona, non Giorgia) e le parole magiche

Leggi su Ilfoglio.it

Vorrei qui congratularmi con), esponente del Pd che ha fatto il record di voti in Umbria, per la sportività con cui ha ammesso che forse qualche elettore si è sbagliato ed era convinto che lei fosse). Da quest’episodio pittoresco non si può trarre solo la solita solfa sui partiti che ormai risultano indistinguibili e i politici che ormai uno vale l’altro; anche perché i partiti sono ben distinguibili e nessun politico vale un altro. Credo piuttosto sia testimonianza di un più generale disorientamento degli italiani, che trascende la politica e riguarda il rapporto fra lee le cose. In Italia l’analfabetismo funzionale è a livelli vertiginosi; a furia di utilizzare lea caso, gli italiani le hanno del tutto svuotate di significato, rendendole scatole vuote.