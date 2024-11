Ilrestodelcarlino.it - Ecco la mostra di Francesco Colella

È stata presentata nella Sala De Carolis Ferri di Palazzo Arengo, laAntologica del Maestroche verrà inaugurata sabato a Palazzo dei Capitani. Una iniziativa del Lions Club Host di Ascoli e della presidente Francesca Pantaloni assieme al Leo Club Costantino Rozzi, Logica Srl, Edilmorgan e Banca del Piceno. Lain realtà sarà visitabile da oggi al 28 novembre a Palazzo dei Capitani con il titolo "Antologica 1999-2024", mentre sabato 23 novembre nella Sala Ceci della Pinacoteca Civica ci sarà la presentazione curata da Stefano Papetti con soglie liriche di Luca Campana. "È una iniziativa per far conoscere le opere di un artista contemporaneo – ha dichiarato la Presidente del Lions Ckub Host, l’assessore comunale Francesca Pantaloni affiancata dal presidente del consiglio comunale Alessandro Bono e dall’assessore Donatella Ferretti — non solo dedicate al territorio ma ad alcune fasi della sua vita.