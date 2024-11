Gaeta.it - Commissione di Vigilanza Rai: il voto per il presidente del Cda rinviato a causa della mancanza di quorum

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella mattinata di oggi, ladiRai ha visto una fumata nera in seguito alla seduta dedicata all’elezione deldel Cda. Ladiha impedito di svolgere le votazioni, adell’assenzamaggioranza che, come anticipato, ha deciso di disertare la riunione. Questo evento si inserisce in un contesto di crescente tensione politica e mette in evidenza le divisioni tra le forze in campo.Sedutae assenze significativeLa riunionedisi è svolta senza la partecipazione degli esponentimaggioranza. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, all’appuntamento erano presenti solamente i rappresentanti delle forze di opposizione. Tra questi, si sono distinti nomi noti come Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle, Annamaria Furlan, Stefano Graziano e Ouidad Bakkali del Partito Democratico, oltre a Dafne Musolino e Maria Elena Boschi di Italia Viva.