Nerdpool.it - Bleach: Thousand-Year Blood War, primo sguardo al prossimo episodio

Leggi su Nerdpool.it

War ha fatto i suoi primi passi verso le vere battaglie finali tra i Soul Reapers e i Quincies, e ilaldella serie anime sta preparando i fan per il tanto atteso scontro tra Mayuri Kurotsuchi e Kenpachi Zaraki.War Part 3 – The Conflict è stato fedele al suo nome per gli episodi trasmessi quest’autunno, con Ichigo Kurosaki e il resto dei Soul Reapers che hanno subito un’altra grande sconfitta da parte di Yhwach. Ora, mentre si preparano alla controffensiva, i Quincies hanno il pieno controllo del campo di battaglia finale.Il nuovodiWar ha preparato il terreno per le vere battaglie finali dell’ultimo arco di Tite Kubo, mentre i Soul Reapers sono arrivati al palazzo dell’ex Soul King.