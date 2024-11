Noinotizie.it - Accusa, falsi titoli per l’accesso all’insegnamento: misure cautelari tra foggiano e casertano Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai:Nelle province di Foggia e Caserta, idella Compagnia di Cerignola (FG) hanno eseguito un’Ordinanza applicativa di Misura Cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 12 indagati (3 destinatari degli arresti domiciliari 9 di interdittiva della sospensione dall’esercizio dell’attività di insegnamento), ritenuti responsabili – a vario titolo – di concorso intà ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, esercizio abusivo di una professione e favoreggiamento personale.L’attività investigativa – avviata d’iniziativa dalla Stazionedi Stornarella (FG) ad agosto 2023 a seguito di alcuni esposti anonimi e conclusasi a maggio 2024 – ha consentito di accertare che un avvocato del foro di Foggia, il marito insegnante e il dirigente di un istituto paritario, in concorso tra loro avrebbero indotto in errore gli uffici scolastici provinciali mediante certificatie comunicazioni UNILAV che documentavano, contrariamente al vero, per gli anni compresi tra il 2018 e il 2023, rapporti lavorativi con una scuola paritaria in provincia di Caserta.