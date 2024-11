Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 1-0, Europei curling femminile in DIRETTA: punto italiano nel secondo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:30 MAGA CONSTANTINI! Stefania trova un draw irreale segnando addirittura ilazzurro che sembrava impossibile.1-0.08:29 Serve una magia di Stefania, che deve riuscire ad infilare l’ultima stone tra una selva di guardie, oppure provare quantomeno a ridurre il passivo.08:28 Draw di Constantini che si infrange sulla guardia avversaria. Ci sono tre punti danesi quando manca un solo tiro.08:26 Nuove errore di Zardini Lacedelli. Occasionissima per Dupont, mentre Constantini dovrà salvare la mano.08:24 Imprecisione anche di Giulia Zardini Lacedelli. Danesi che ne possono approfittare con Mathilde Halse che inserisce una guardia a protezione del.08:22 Mathis riesce a bocciare la stone danese posta nel cuore della casa liberando la visuale per le prossime giocate.