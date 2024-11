Lanazione.it - “Its energia, ambiente e sostenibilità: un futuro tra innovazione e sostenibilità”

Arezzo, 19 novembre 2024 – L’Info Day di ITS Academy, in programma il prossimo 22 novembre presso l’ITIS Galileo Galilei di Arezzo, rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire un percorso formativo che coniugae opportunità concrete di lavoro. ITSè ormai una realtà consolidata in Toscana e, in particolare, in provincia di Arezzo, dove negli ultimi cinque anni ha saputo distinguersi per la qualità della sua offerta formativa e per i risultati raggiunti dagli studenti. Decine di ragazzi e ragazze hanno scelto i corsi ITS, ottenendo con merito il diploma e trovando occupazione presso le principali aziende del settore energetico. Grazie a questa sinergia, ITSnon solo forma professionisti altamente qualificati, ma dà anche un contributo fondamentale al settore produttivo della provincia, rispondendo alle esigenze delle imprese alla ricerca di figure specializzate da inserire nel proprio organico.