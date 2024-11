Lanazione.it - Un centro scintillante. La città si è illuminata sulle note del Gospel

Leggi su Lanazione.it

Il maltempo di ieri non è riuscito a impedire alle famiglie di accorrere in Piazza del Popolo per l’accensione dell’albero di Natale. A partire dalle tre di ieri pomeriggio, le persone hanno iniziato ad arrivare alla spicciolata, fino a riempire del tutto lo spazio che porta su via Don Minzoni “Il Cammino del Natale“. Il programma di iniziative del Comune per questo periodo di festività, è così partito carico di speranze, in attesa dei risultati complessivi che sarà possibile valutare dopo il 6 gennaio. L’appuntamento di ieri pomeriggio, condotto dal presentatore Alessandro Martini, ormai un volto istituzionale dello spettacolo e dell’intrattenimento in Valdinievole e in tutta la provincia, è iniziato con uno spettacolo. Sul palco è arrivato un gruppo sulla scena ormai da venticinque anni.