Gaeta.it - Tragedia nel mondo della danza: muore il ballerino Vladimir Shklyarov in un incidente

Facebook WhatsAppTwitter Un tragicoha segnato la finevita di, considerato uno dei più talentuosi ballerini diclassica a livello mondiale. La notiziasua scomparsa ha suscitato un’ondata di cordoglio tra i colleghi e gli appassionati di balletto, con ricordi affettuosi che hanno affollato i social media, sottolineando l’impatto dinel panorama del balletto contemporaneo.Il dramma sul balconeSabato sera,è stato coinvolto in unmortale mentre stava cercando di rientrare nel suo appartamento al quinto piano di un edificio. Secondo quanto riportato da molti media, la ballerina Irina Baranovskaya ha descritto l’episodio come “uno stupido, insopportabile”. Ha spiegato cheera uscito sul balcone per prendere aria e fumare, ma ha perso l’equilibrio su quello che è stato definito un “balcone molto stretto”.