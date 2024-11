Superguidatv.it - Te l’avevo detto, la recensione del film drammatico (no spoiler)

Se a gennaio la temperatura nella capitale fa registrare più di 30 gradi qualcosa di strano c’è e non vi è negazionista climatico che tenga. I protagonisti di Tesi ritrovano a lottare contro questo caldo asfissiante e del tutto fuori stagione, mentre affrontano quotidianità complesse e difficili. Gianna, madre dell’adolescente Mia, è ossessionata dalla ricorrente figura di Pupa, un’ex amica pornostar che era solita fregare i mariti alle altre. Tocca a Mia allora svolgere il ruolo più responsabile, ma non è semplice in quanto si prende cura di un’anziana nobildonna in una lussuosa casa del centro.Nel frattempo Caterina cerca di rimettere in piedi i pezzi della sua famiglia sfasciata e di riavvicinarsi all’ex marito e al figlioletto, che l’hanno tenuta a distanza per via della sua dipendenza dall’alcool.